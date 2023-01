Lopott autóval próbált meglépni a rendőrök elől a fiatal férfi, végül egy betonkerítés állította meg

Az ellopott járműről egy portál számolt be, egy figyelmes járókelőnek köszönhetően pedig a rendőröknek sikerült is a kocsi nyomára bukkanniuk. A rendőrök a tolvaj lehetséges tartózkodási helye felé vették az irányt, a Modra városában (Bazini járás) lévő autómosónál pedig ki is szúrták.

Amikor a sofőr meglátta a rendőröket, gyorsan a volán mögé ült, és Šenkvice felé haladva megpróbált meglépni előlük. A 24 éves férfi nagy sebességgel és vezetési módjával nemcsak saját magát, hanem a rendőröket is veszélyeztette.

A kocsival végül lehajtott az útról, megcsúszott, és egy családi ház betonkerítésének ütközött. A férfit őrizetbe vették, az adatbázisból pedig kiderítették, hogy korábban eltiltották motorgépjárművek vezetésétől. A férfit kétéves szabadságvesztés fenyegeti.



