Lovasi András elismerte, ő okozta a balesetet, mely során két rendőr megsérült

A Kispál és a Borz, illetve a Kiscsillag nevű zenekarok frontembere is résztvevője volt annak a márciusi balesetnek, amelyben két civil személyautó és egy rendőrségi szolgálati gépkocsi ütközött össze Budapesten - írta meg a Blikk .

A karambol a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződésében történt, két rendőr megsérült. A Zsaruellátó nevű Facebook-oldalon közzétett akkori információk szerint az autó vezetőjének három foga kitört, a kulcscsontja többszörösen eltört, és úgy tudják, még most is kórházban van. A mellette ülő rendőrnő könnyebb sérülést szenvedett.

Lovasi már korábban is együttérzéséről biztosította a sérülteket, most pedig Facebook-oldalán ismerte be, hogy a vizsgálat eredményei szerint ő okozta a balesetet.

"...A bizonyítékok alapján számomra is egyértelműen kiderült , hogy a baleset okozója én vagyok, a felelősségemet elismertem vallomásomban is. Mint a rendőrségen elmondták , innentől az ügyészségen múlik a folytatás. Még egyszer itt is elnézést kérek a baleset elszenvedőitől..." - írta többek között, a teljes poszt alább olvasható:

