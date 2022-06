Már 12 autógyárat ígértek az ország keleti felének, de eddig egyikből sem lett semmi

Sulík legutóbb a Hospodárske novinynek azt mondta, már nem vagyunk messze attól, hogy a tervekből valóság legyen, és ha minden a tervek szerint halad, akkor a befektetésnek hála, a keletiek végre visszatérhetnek dolgozni Pozsonyból, Prágából vagy épp Londonból.

Bár a tárcavezető a potenciális befektető személyét nem pontosította, a szövegkörnyezetből – például a 25 ezer munkahelyből – egyértelműnek tűnik, hogy autógyártóról van szó.

A médiában ráadásul hónapok óta mennek a találgatások, hogy a Volvo-csoport érdeklődik Szlovákia iránt, amely harmadik európai gyárának keres helyet, és évi 400 ezer autót gyártanának.

A keletieknek azonban nem újdonság a megabefektetések hírének felrebbenése, nem egyszer és nem is kétszer hallottak már hasonló ígéreket, de azokból rendre nem lett semmi.

Az index.sme.sk összeszámolta, hogy az elmúlt 30 évben összesen 12 különböző autógyár nevét említették egy lehetséges befektetés kapcsán az ország keleti részén. A valóság azonban az volt, hogy egyik sem valósult meg – egyszer például a lengyelek, másszor a magyarok kerültek ki győztesen, vagy épp Szlovákia nyugati régiója.

1997-ben a Toyota, egy évvel később az Isuzu, 2000-ben pedig a BMW-vel kapcsolatban merült fel kelet-szlovákiai befektetés lehetősége. 2003-ban a PSA Peugeot Citroën is szóba került, a gyár azonban végül Nagyszombatban valósult meg. Ugyanebben az évben a Hyundai/Kiát is emlegették. 2004-ben a Rover és a Magna Steyr neve merült fel, mint lehetséges befektető, 2005-ben a MAN-t, 2007-ben a Fordot, 2012-ben ismét a BMW-t, 2014-ben pedig a Teslát emlegették. 2016-ban szó volt a Mercedes–Benz, 2017-ben a Zhi Dou, 2018-ban pedig harmadszor is a BMW érkezéséről.

Akárcsak korábban, a régió legnagyobb hátránya ezúttal is az infrastruktúra hiánya, ami minden bizonnyal a leginkább elrettetni a befektetőket.



(index.sme.sk)