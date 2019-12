Mától új szabályok vonatkoznak a sofőrökre – íme néhány változás!

Vasárnaptól, azaz december 1-től életbe lépett az új közlekedési szabályzat, ami többek közt a tapasztalatlan sofőrökre is kitér.

Az új szabály szerint szigorúbban veszik a vezetés közbeni telefonálást: helyszíni bírságként az eddigi 50 helyett 100, közigazgatási eljárás keretén belül pedig 100 helyett 200 eurót is kiróhatnak. Már nemcsak a telefonálás, de a telefon és egyéb audiovizuális, telekommunikációs eszköz kézben tartása is tilos. A handsfree eszközök használata azonban továbbra is engedélyezett.

Fontos változás a törvényben, hogy mától a járdán való parkolás csak olyan helyen lehetséges, ahol ehhez nem kell felhajtani a járdára, tehát a járda egy szinten van az úttesttel.

A változás a kerékpárosokat is érinti: a 15 év feletti kerékpárosoknak már nem kell sisakot viselniük településen kívül, de a fiatalabbaknak igen. A fényvisszaverő elemek viselése viszont továbbra is kötelező. A segédmotorral ellátott rollerezők már nem „gyalogosnak” számítanak, hanem nem motoros járművel közlekedőknek, mint a kerékpárosok.

Ami a bírságokat illeti: mostantól gyakrabban alkalmazzák a rendőrök az objektív felelősségre vonás elvét. Ha valaki nem fizeti be a bírságot, a rendőrnek jogában áll lefoglalni az autó iratait és a rendszámát. Ilyen esetben a sofőr vezethet másik járművet. A lefoglalt autó addig marad a rendőrségnél zálogként, amíg a tulajdonos ki nem fizeti a bírságot.

A bírságolás egy új formáját is bevezetik: ha például a radar rögzíti egy gyorsan hajtó jármű rendszámát, de a tulajdonosát nem sikerül azonosítani, akkor a rendőr a helyszínen megbüntetheti a sofőrt, illetve az autó használóját, amennyiben az beleegyezik. Ha nem egyezik bele, letétet kell adnia a bírság értékében. A letétet akkor kapja vissza, ha befizeti a bírságot, ellenkező esetben az államra ruházódik. Amennyiben a letétet vagy a bírságot nem fizetik be a helyszínen, a rendőrnek jogában áll lefoglalni az autó rendszámát.

Az új törvény a tapasztalatlan sofőrökre is kitér. Próbaidőt kapnak: amennyiben a jogosítvány megszerzésétől számított két éven belül kétszer megsérti a közlekedési szabályokat, vagy kétszer elkapják, hogy túllépte a megengedett sebességet, részt kell vennie egy autóiskolai pótkurzuson, pszichológiai képzésen (3 x 50 perc csoportban egy közlekedési pszichológusnál), illetve le kell vizsgáznia a szabályok alkalmazásából a rendőrségen. Ha pedig az említett két éven belül harmadszor is szabályt sért, elveszti a jogosítványát, és leghamarabb fél év után szerezheti vissza, miután pszichológiai tesztet írt és egészségügyi vizsgálatokon is átesett - azután pedig újabb kétéves próbaidő kezdődik számára.

Egyéb szabályváltozásokról ITT olvashatsz!



TASR/para