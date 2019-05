MEGÁLL AZ ÉSZ: Elolvadt a hó a szlovák hegyekben, meglett egy lopott Audi!

Eléggé különös bevetésük volt a tűzoltóknak a Kis-Fátra Nemzeti Parkban lévő Bystrička-völgyben. Egy Audi A3-ast segítettek kiemelni, amit még tavaly loptak el.

"A rendőrség jelentette nekünk, hogy a völgy végében van egy privigyei rendszámú személykocsi" - árulta el a SME érdeklődésére Tomáš Flajs, a nemzeti park egyik munkatársa.

Az idei tél meglehetősen gazdagnak minősíthető a lehullott hó mennyiségét illetően. Ez egyrészt azért is fontos, mert eltüntette a nyomokat, amelyek a lopott kocsi megtalálásához vezettek volna, másrészt soká tartott, míg elolvadt belőle annyi, hogy a kocsi teteje előbukkanjon alóla.

Az Audival vélhetően a tolvaja hajtott le a völgybe, majd ott hagyta. Mivel pedig annak alján landolt, ami a nemzeti park munkatársa szerint lavinaveszélyes terület is, így volt némi utánpótlás is a hóból.

Tomáš Flajs közölte, négyméteres hó lepte be az autót, így valószínűleg turisták és hegymászók is átmentek rajta néhányszor. "Nem is sejtettük, hogy ott van a lábunk alatt. Úgy egy hónappal ezelőtt mutatkozott meg. A teteje behorpadt, az ablakai betörtek, de az óra még mindig járt" - szögezte le.

A tűzoltóknak csak a múlt héten sikerült kivontatniuk, miután elolvadt az összes hó. A rendőrség pedig Pavol Kudlička szóvivő közlése szerint lopás ügyében indított eljárást.

(SME)