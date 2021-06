Megbolondította a júniusi kánikula a sofőröket a Dunaszerdahelyi járásban?

A balesetek többsége az elmúlt két hétben történt. A június 20-ával zárult héten például 11 balesetet és 12 káresetet vettek nyilvántartásba.

Június 15-én, múlt hét kedden délelőtt, illetve délben Nagymegyeren és Dunaszerdahelyen is parkoló autónak hajtott neki egy másik, a rendőrség mindkét esetben azt állapította meg, hogy a sofőr nem figyelt kellőképp a vezetésre. Személyi sérülés egyik esetnél sem történt.

Egy nappal később, szerdán három balesethez riasztották a rendőröket. Dunaszerdahelyen délelőtt fél tizenegykor egy gyalogost ütöttek el, az autós nem figyelt vezetés közben, a gyalogos könnyebben megsérült. Este hétkor pedig Ekecs és Nyárasd között egy biciklist ütött el az autós, miközben megpróbálta kielőzni.

Csütörtökön tovább romlott a helyzet, három baleset történt a járási közutakon. Nagymegyeren reggel háromnegyed kilenckor két személykocsi karambolozott, este hétkor Dunaszerdahelyen elütöttek egy biciklist, aki könnyebben megsérült, háromnegyed tizenegykor pedig Somorján egy személykocsi rohant bele hátulról az előtte haladóba, a rendőrség szerint nem tartotta be a követési távolságot. Személyi sérülés az első és az utolsó esetnél nem történt. Pénteken délelőtt fél tízkor két személykocsi karambolozott Dunaszerdahelyen, senki nem sérült meg.

A hét végéig még három baleset történt, mindhárom vasárnap. Hajnali háromnegyed háromkor három autó ütközött az egyik helyi úton Nagymegyeren figyelmetlenség miatt. Délután egykor egy 62 éves nő fának ütközött Nyárasd és Ekecs között. Amellett, hogy a rendőrség szerint gyorsan hajtott, részeg is volt, 1,4 ezrelék alkoholt mutattak ki a szervezetében. A harmadik baleset este hétkor történt Dunaszerdahelyen, egy bicikllist ütött el egy mellékútról a főútra kihajtó autós. Szerencsére a biciklisnek nem esett komolyabb baja.

Egy héttel korábban (június 7-13.) 10 közúti forgalomban történt balesetet, illetve 14 káresetet rögzítettek.

Nagyudvarnok és Dunatőkés között egy részeg (2,77 ezrelék) autós ütött el egy kerékpárost, utóbbi könnyebben megsérült. Somorján a Pomléi úton, illetve a Szél utcában, valamint Nagymagyaron szintén elütöttek egy-egy biciklist, akik szerencsére mindannyian könnyebb sérülésekkel megúszták.

A dunaszerdahelyi városi busz is karambolozott, ketten megsérültek. Azon a héten történt a luxuskocsis baleset is a szentmihályfai vasúti átjáróban, ahol egy McLaren hajtott ki a személyvonat elé, sofőrje súlyosan megsérült. Egyházkarcsán és Dunaszerdahelyen, valamint a Nagymegyertől a határig vezető I/13-as úton is karambolozott két-két személykocsi, Vásárúton pedig parkoló autónak hajtott egy haladó, személyi sérülés ezeknél nem történt.

Június első hetében 6 baleset, illetve 11 káreset került nyilvántartásba a közlekedésrendészetnél.

Dunaszerdahelyen a Fő utcán hajtott össze két jármű. Nagymegyeren a Pozsonyi úton ütöttek el egy gyalogost, aki könnyebben megsérült. Somorján, illetve Csallóközcsütörtökben is a helyi Iskola utcában hajtott egy jármű egy parkoló autóba, Somorján a Mély utcában pedig egy másik egy villanyszekrénybe. Úszornál egy autó hajtott ki a vonat elé, sofőrje megsérült, de szerencsére csak könnyebben.

Vigyázzanak az utakon!

(SzT)