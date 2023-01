Mi a fene történik a Dunaszerdahelyi járásban? A zsaruk egymás után kapcsolták le a piás sofőröket

A somorjai zsaruk Úszoron (Kvetoslavov) állítottak meg egy 48 éves losonci férfit, akinek a leheletében elképesztő dolgot mutatott ki a szonda. A peches sofőrt először 21 óra előtt vetették alá tesztelésnek, és 1,5 mg/l alkoholt mértek a leheletében, majd fél óra elteltével ez a szint jócskán megugrott. A megismételt vizsgálat során ugyanis 1,61 mg/l-t fújt meg, ami 3,35 ezreléket jelent.

Egy 32 éves járásbeli nő is a rendőrségi zárkában kötött ki, miután a tesztje kimutatta, aznap bizony a pohár fenekére nézett. A hölgy egy piros Fiattal közlekedett szerda este Dunaszerdahelyen, amikor a rendőrök megállították. Miután a hatóság emberei láthatták, mi is a helyzet, elő is került az alkoholszonda, amelyik aztán 1,83 ezreléket mutatott.

A harmadik "kuncsaft" vezetési stílusával hívta fel magára a figyelmet. A Felsőpatonyról Sárrét felé túl gyorsan közlekedő 55 esztendős férfi kocsiját bemérték a rendőrök, és ennél az esetnél is szondáztatásig fajultak a dolgok. A mérőeszköz 1,21 ezrelék alkoholt jelzett a vezető leheletében.

A rendőrök mindhármójukat rács mögé küldték. Ilyenkor ez úgy működik, hogy a kijózanodásukat követően az ügyükkel ún szupergyors eljárásban foglalkozik a bíróság. A pénzbüntetés és a vezetéstől való eltiltás mellett szándékos bűncselekmény elkövetése miatt is bekerülnek a bűnügyi nyilvántartásba.

A rendőrség a közösségi oldalán arról ír, hogy a gyakorlat azt mutatja, indokolt a sofőrök ellenőrzése. És nemcsak a férfiak, hanem a nők is vidáman isznak úgy, hogy aztán a volán mögé ülnek. Ennek kapcsán a hatóságok szlovák "sportágról" beszélnek.

