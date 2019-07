Mutatjuk, mikor veheti el a rendőr több évre a jogsidat!

Kisebb kihágásoknál a rendőr rendszerint a helyszínen bírságol, elkövethet ugyanakkor a sofőr orbitális oktondiságokat is, amiért már évekre is bevonhatják a jogsiját. A Joj TV összeállítása alapján ezekből válogattunk.

A vezetéstől való ötéves eltiltás fenyegeti azokat, akik ittasan vagy drog hatása alatt ültek a volán mögé, de azokat is, akik elutasítják a szondát vagy épp lelécelnek egy baleset helyszínéről.

Öt évig terjedő eltiltással büntetik azokat is, akik csak felügyelet mellett vezethetnek, mégsem úgy teszik, vagy épp akinél nincs ott a jogsija.

Három évre bevonhatják a jogsiját és még 1000 euróig terjedő pénzbírságra is büntethetik azokat, akik településen belül 50-nel, azon kívül 60-nal túllépik a megengedett sebességet.

Akinél a helyszíni bírság kiszabásakor nincs készpénz, annak bevonják a jogsiját és 15 napos ideiglenes vezetési engedélyt adnak ki számára. Ez az engedély ugyanakkor csak Szlovákia területére érvényes.

Tudni kell azt is, hogy a rendőr úgy is bevonhatja egy sofőr jogsiját, hogy azt a sofőr fel sem mutatja. Ilyen esetben azt az illetőnek 15 napon belül be kell szolgáltatnia a rendőrségre.

(Joj TV)