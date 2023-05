Nagy változás jöhet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás terén

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás neve is jelzi, hogy azt kötelezően be kell fizetni, mégsem teszi ezt meg minden sofőr. Szlovákiában több mint 500 ezer olyan járművet tartanak nyilván, amely nem rendelkezik PZP-vel, de ezeknek nem is használják mindegyikét. A statisztikák szerint megközelítőleg 250 ezer kötelező gépjármű-biztosítás nélküli jármű közlekedik az utakon.

A parlamenti képviselők ezen változtatni szeretnének: 2024 januárjától féléves amnesztia léphet életbe, amely szerint ez idő alatt mindenkinek lehetősége nyílik rá, hogy rendezze elmaradásait. A fél év letelte után minden autónak rendelkeznie kell majd PZP-vel, és amelyiknek nem lesz, azt kivonják a nyilvántartásból.

A parlament várhatóan májusban dönt majd a javaslatról.



(tvnoviny.sk)