Nagymegyertől Bősig délelőtt tízkor még nem győzték eltakarítani a havat

Az olvasónk által küldött felvételeken is látható, hogy Nagymegyertől a csilizközi falvakon át egészen Bősig szombaton délelőtt 10 órakor még havasak az utak, majd Bőstől Felbár irányában már kásásak, vizesek. Vezessenek óvatosan

A Zjazdnost.sk portál friss információi szerint az utak Dunaszerdahelytől Pozsony irányába már vizesek, Dunaszerdahelytől Nagymegyer irányába szintén, Nagymegyertől viszont legnagyobbrészt még hó fedi a közutakat. A csallóközi kisváros környékén, Bős és Nyárasd, Nádszeg irányába is kb. 1 centiméteres hóréteget jeleznek, Komárom környékén, Gúta és Érsekújvár, valamint Párkány irányában is azonban vastagabb, 4-5 centis hó is lehet az utakon, majd Párkánynál ismét vizesek az utak.

A helyzet vélhetően javulni fog napközbenaz olvadással és a takarítással, ettől függetlenül vezessenek óvatosan!

Olvasói felvételek Nagymegyer környékéről, Csilizradványról, Balonyból, Szapról, Bős környékéről, Csallóköznádasdról és Felbárról:

