Nem kis ribilliót okozna Dunaszerdahelyen, ha elektromos autó akkumulátorát kellene oltani

Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka a gyakorlat után kérdésünkre elmondta, hogy a törvény által előírt, tervezett gyakorlatról van szó, amit az elektromos vagy hibrid meghajtású autók elterjedése indokol. A szimuláció szerint egy, a mélygarázs töltőállomására csatlakoztatott elektromos autó belterében keletkezik tűz, miközben a sofőr megsérül.

Hodosi elmondása szerint ilyen esetben Dunaszerdahelyről és Nagymegyerről azonnal a helyszínre vezényelnek egy-egy rohamkocsit, ezenkívül - mivel mélygarázsról van szó, Pozsonyból egy nagy teljesítményű ventillátort, Nagyszombatból pedig a tűzoltómentőket, továbbá a mentőszolgálat egységeit és a rendőrséget.

A helyszínen a bevetési parancsnok két szakaszra osztotta a tűzoltókat, az egyik ellátta a sérültet, míg a másik az autó oltását végezte. A szimuláció szerint a tűz nem terjedt át az autó akkumulátorára, így egy támadóvezetékkel lokalizálták és likvidálták.

Hodosi elmondta, hogy elektromos autóban keletkezett tüzeknél rendszerint a helyszínre rendelik a galántai tűzoltóság speciális konténerét is. Egy ilyen konténert körülbelül egy méter magasságig engednek fel vízzel, majd ebbe emelik be az égő gépjárművet. Erre azért van szükség, mert az elektromos tűz jóal nagyobb intenzitású, és Hodosi elmondása szerint speciális anyagokra, habsugárra van szükség az oltásához, hogy hűtsék, illetve lefojtsák a tüzet, adott esetben viszont még ezek bevetésével is csak lokalizálni tudják. A konténerben található vizet aztán veszélyes hulladékként kell kezelni és szállítani.

A parancsnok elárulta, hogy a Dunaszerdahelyi járásban is oltottak már elektromos autót, de a tűz nem terjedt át az akkumulátorára.

(SzT)