ŐRÜLT: Teljesen begőzölt a BMW sofőrje, szándékosan belehajtott a Fordba a forgalmas kereszteződésben – VIDEÓ 

A videófelvételen az látszik, hogy egy BMW 7-es és egy Ford pick-up érkezik a kereszteződésbe. A BMW-s valami miatt dühbe gurul, belehajt a Fordba, majd füstölő abroncsokkal és nyitott ajtóval lökdösi, üldözőbe veszi a platós autót.

A jelenet végén látható, hogy a Ford áthajt az úton, de a BMW még utána megy.

A Los Angeles Times beszámolója szerint a rendőrök a helyszínen letartóztattak egy 27 éves férfit, akit 30 ezer dolláros óvadék fejében kiengedtek.

An arrest for Assault with a Deadly Weapon has been made in connection with this incident, which occurred Monday evening in the area of Victory Blvd & Laurel Canyon.

