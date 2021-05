Őrült vagy részeg, esetleg "csak" fáradt volt az ukrán kamionos? VIDEÓ

Egy ukrán rendszámú kamion sofőrje Dubnicától Pozsony irányába tartva képtelen volt járművét egyenesben tartani, összevissza sodródott a sávok között.

A több mint 30 kilométeren át tartó flúgos futamot többen is levideózták és a rendőrségnek is jelentették. Ennek ellenére rendőrök sehol nem mutatkoztak. Egészen addig, amíg a kamionos önként meg nem állt egy útszéli pihenőben, ahol nyomban el is aludt.

Közlekedési kihágás tárgyában folytat vizsgálatot a rendőrség. Arról nincs információ, hogy Őrült vagy részeg, esetleg csak fáradt volt-e az elkövető.

Számos gépkocsivezető volt tanúja a D1-es autópályán egy kamionos ámokfutásnak pénteken.

noviny.sk

https://www.noviny.sk/krimi/605611-desiva-jazda-kamionistu-na-d1-ludia-volali-policiu-desiatky-kilometrov-ho-ale-nikto-nezastavil