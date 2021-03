A parlament megszavazta: az autó eladása után is megtartható lesz a rendszám, jönnek az országos jelzések

A parlament csütörtökön megszavazta az autók rendszámtábláit érintő új törvényjavaslatot, amely szerint a jelzés átvihető lesz egyik tulajdonosról a másikra függetlenül attól, hogy az adott járásban van-e az állandó lakhelye. Emellett országos rendszámokat vezetnek be, amelyeken már nem lesz feltüntetve a járás betűjele.

Csütörtökön a 129 jelenlévő képviselő közül 105 megszavazta a törvényjavaslatot – már csak Zuzana Čaputová köztársasági elnök aláírása kell hozzá.

„A rendszámok járáshoz való kötöttségét teljesen elengedjük. Emellett javasoljuk a rendszám meghagyásának lehetőségét eladás esetén, így azt a tulajdonos használhatná egy másik járművén” – áll a törvényjavaslatban. Főként azzal érvelnek a változás mellett, hogy így az állam és maguk a sofőrök is jelentős pénzt spórolnak meg. Emellett környezetvédelem szempontjából sem elenyésző az újítás, ugyanis így sokkal kevesebb rendszám kerül majd megsemmisítésre.

Jóváhagyták továbbá Marián Viskupič (SaS) módosító javaslatát, amely szerint bevezetik az országos rendszámokat.

Tehát az első két betű már nem azt a járást jelöli majd, ahol a járművet bejegyezték, hanem elkezdik a sort AA-001AA-tól és így haladnak majd fokozatosan tovább.

„Azzal, hogy a javaslat szerint a rendszám áthelyezhető lenne egyik járműről a másikra, elveszik a járás szimbolizálásának jelentősége” – magyarázta a képviselő. A saját rendszám létrehozásának lehetőségét meghagyják, de limitálják bizonyos időszakra.

A rendszámokat legfeljebb egy évig lehet majd meghagyni anélkül, hogy hozzárendelnék egy járműhöz. A törvényjavaslatot kibővítették továbbá egy másik módosítással is, amely szerint a rendszámokat újból fel lehet majd használni – olyan eseteket kivéve, amikor a múltban a jelzés elveszett vagy ellopták.

Jelenleg Szlovákiában olyan rendszámmodell használatos, amely az autóhoz és a járáshoz kötődik. Egy jármű hagyományos rendszáma úgy tevődik össze, hogy az első két, járást jelölő betű után egy számsor következik 001-től 999-ig, ezután pedig egy betűkombináció AA-tól ZZ-ig. A jelenlegi törvény szerint, amennyiben a tulajdonos járáson belül adja el a járművét, a rendszám rajta marad a kocsin. Viszont, ha a tulajdonos elköltözik egy másik járásba és megváltoztatja az állandó lakhelyét, akkor az autó rendszámát is ki kell cserélni.

Az új törvény szerint viszont már megszűnik az úgynevezett kétlépéses átjelentési procedúra is. „Ha a tulajdonos eladta az autóját, be kellett mennie a közlekedésrendészetre, ahol az új tulaj meghatalmazásával kijelentette járművét, az új tulajdonosnak pedig el kellett mennie az ő járásában lévő közlekedésrendészetre, ahol bejelentette a kocsit. Ezt most majd egyszerre és egy helyen lehet elintézni, bárhol az országban” – magyarázta Radovan Sloboda, a törvényjavaslat egyik beterjesztője.

Az új törvény a tervek szerint 2022. március 1-én léphet életbe.



(TA3)