Pillanatnyilag nem nagyon van veszélyesebb útszakasz, mint a Felsőszeli és Taksony közötti

Egy hete és három napja is egy kamion zárta el az utat, csütörtökön pedig újabb baleset történt a Felsőszeli és Taksony közti keskeny 561-es úton lévő duplakanyarban.

Csütörtökön délben egy Škoda Favorit karambolozott Felsőszeli és Taksony között, sérülésről nem tudunk, de ez a szerencsésebb esetek közé sorolandó.

Nem úgy, mint a három nappal ezelőtti, hétfő esti kamionbaleset, amikor is egy kamion lehajtott az út szélére, majd a sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett, az pedig az oldalára borult - erősítette meg értesülésünket Martina Kredatusová kerületi rendőrszóvivő. Közölte azt is, hogy a balesetnek nem volt sérültje, a sofőr pedig nem volt ittas. A legnagyobb gond, amit okozott, hogy a felborult kamion miatt még másnap reggel is el kellett terelni a forgalmat, ami az arra járóknak súlyos kerülőt jelent.

Aznap egyébként a Galánta határában, Vízkelet felé vezető úton lévő körforgalomnál is történt egy baleset, egy autókat szállító kamion hajtott le az útról. Vontatóra volt szükség, hogy visszahozzák.

Ma pedig éppen egy hete annak, hogy egy tandemszerelvény borult fel ezen a szakaszon. A sofőr ott sem sérült meg, de a forgalmat akkor is el kellett terelni.

