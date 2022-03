Putyin agressziójának a hatása a Pozsonyi Volkswagent is elérte – a csipek után újabb alkatrészekből van hiány

Az Ukrajnában működő autóipari beszállítók kiesése miatt már minden nagyobb német autógyárnak le kellett állítania a gyártást. Most pedig Szlovákia legnagyobb autóipari vállalatának is alkalmazkodnia kell a helyzethez – írja a HN .

A három hete tartó ukrajnai háború miatt kevesebb alkatrészt gyártottak le a keleti szomszédunknál lévő beszállítók, amit eddig főként a külföldi autógyárak éreztek meg. A probléma viszont a pozsonyi Volkswagent is elérte. Lucia Kovarovič Makayová, a vállalat szóvivője a HN-nek elárulta, hogy a koronavírus-járvány okozta félvezetőhiány, valamint az ukrajnai háború miatt késlekedő alkatrészszállítmányok miatt erre a hétre részlegesen le kellett állítani az SUV-k gyártását.

Az autógyártók szerint a kábelkötegek, valamint a kapcsolók hiánya jelenti a legnagyobb problémát. Ukrajnában a német Leoni vállalat hétezer embert foglalkoztat a kábelkötegek készítésére, de több ezren dolgoznak a japán Fujikuru és a francia Nexans vállalatban is. Ezek nagy része, valamint több mint harminc autóipari beszállító, amelyek más komponenseket is gyártanak, főként a lengyel, a szlovák és a magyar határ közelében működnek. Összesen 60 ezren dolgoznak ezekben az üzemekben, a logisztika, illetve a gyártás pedig leállt annak ellenére, hogy a terület nagy részét egyelőre nem érintették a harcok.

A beszállítói hálózat igyekszik legalább nappal részlegesen működni, a kijárási tilalom miatt éjszaka nem lehetséges a gyártás. A logisztika jelenleg az ukrán-román határ felé nyitott.

Így számos oka van annak, hogy az autógyártók nyomást gyakorolnak a beszállítókra, hogy üzemeiket helyezzék át az ukrán határon túlra. Az Audi Ingolstadtban már korlátozta a gyártást, Neckarsulmében pedig péntekig leállította az A6 és A7 típusú modellek gyártását. Hasonló problémákkal küzd a Volkswagen, a Škoda, a Porsche, a BMW, a Mini és a Mercedes-Benz.

A francia Stellantis viszont már talált más beszállítót, akitől be tudja szerezni a hiányzó alkatrészeket. Minden bizonnyal ennek kis köszönhető, hogy a Citroen C3 és Peugeot 208 típusú modelleket gyártó nagyszombati üzemben továbbra is probléma nélkül folyik a gyártás. Hasonló a helyzet a nyitrai Jaguar Land Roverben is.



(hnonline.sk)