Rendőrautóval ütközött a híres pornófilmrendező Budapest belvárosában

a sajtó értesülései szerint a rendőrautó épp a Blaha Lujza tér felé haladt, és egy villamost került ki, amikor a az egyik utcából kihajtott Woodman fekete BWM terepjárója.

A két autó nagy erővel ütközött össze, az rendőrautóban ülő egyik zsaru keze megsérült.

A rendezővel két pornószínésznő is utazott, az ütközést követően az egyik nőt sokkos állapotban szállították a kórházba.

A történtekről Woodman is beszámolt a Twitter oldalán:

2023 started well ... I enjoyed so much beging the year with adorable @lizoceanxxx but on the way home a very fast police car hit me hard and injured @LolaHeartXXX on the head. She end up in hospital but is back home now and OK.@brillbabesxxx @MakeupXStar pic.twitter.com/HOBe2R0AmU