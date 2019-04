Romániában fogják gyártani a Ford Pumát

A Ford tavaly májusban jelentette be, hogy romániai üzemében egy második modell gyártását is elkezdik az Ecosport hobbiterepjáró után, de azóta nem közölték hivatalosan, melyik lesz az. A nemzetközi szaksajtó tudni vélte, hogy a Pumaról van szó, de most a gyártó is hivatalosan megerősítette az információt.

illusztráció- (Fotó: autocar.co.uk)

A vállalat közlése szerint év végén kezdik el értékesíteni a Craiovában gyártott új modellt, amely kiegészíti a Ford SUV járműveit, amelyek Európában eladott Fordok több mint 20 százalékát teszik ki.

A Ford tavaly novemberben kezdte el a felvételi eljárást további 1700 dolgozó alkalmazása érdekében. Ennek eredményeként a munkavállalók száma 4400-ről 5900-ra emelkedik. A Ford eddig is a dél-romániai Craiova megye legnagyobb munkáltatója volt.

A Ford 2008 óta van jelen Romániában, ahol összesen 1,5 milliárd eurót fektetett be. Jelenleg a második legnagyobb járműgyártó a francia Renault tulajdonában levő Dacia után.

A Ford az idei első két hónapban 21 070 járművet szerelt össze, ami éves összehasonlításban 9 százalékos csökkenést jelent. Tavaly egész évben 141.507 járművet gyártottak, háromszor többet, mint előző évben. A jelentős növekedés azzal magyarázható, hogy a romániai üzem áttért a jóval népszerűbb Ecosportra a B-Max után, amely nem volt keresett, ezért leállították a gyártását.

(MTI)