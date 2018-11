A stílus, amelyet nem lehet megunni – íme, az új Fiat 500X City Cross!

A Fiat kedvenc szabadidőautója, az 500X stílusos eleganciájával és olaszos dizájnjával már sokak szívébe lopta magát be. Most bemutatjuk a modell egy újabb változatát, a Fiat 500X City Crosst!

Fotók: Cséfalvay Á. András

A tipikus SUV modellekkel ellentétben az 500X egy olyan szabadidőautó, amely egyszerre kedves cukiság és stílusos jármű azoknak, akik szeretik, ha az elegancia mellett a kényelmet is szolgálja egy autó. Az új Fiat 500X most nemcsak kívül, de belül is megújult.

Ami a dizájnt illeti, a modell új full LED fényszórókat, nappali menetfényt és LED-es hátsó lámpákat kapott. Az eddigiekhez képest a fényszórók 20 százalékkal nagyobb fényerővel rendelkeznek, emellett a halogén izzókkal ellentétben 66 százalékkal több energiát takarítanak meg, és az élettartamuk is sokkal hosszabb.

A LED-es hátsó lámpatestek egyedi kinézetet kölcsönöznek a modellnek, köszönhetően a karosszéria színére fényezett lámpabetétnek, amely az 500-as család védjegye. Emellett újratervezték az első és hátsó lökhárítókat is, ezáltal az 500X City Cross kiállása még határozottabb lett.

A Fiat mindig is nagy hangsúlyt fektetett a kényelemre az autók belsejének kialakítása során, és ez az új 500X City Cross esetében is igaz. Ezt szolgálja az audiovezérlőkkel ellátott kormánykerék is, amelyen keresztül vezérelhetjük a rádiót, de akár telefonhívást is fogadhatunk anélkül, hogy tekintetünk levennénk az útról. Az 500X-hez hasonlóan a City Cross is tágas beltérrel rendelkezik, ezt pedig a hangulatos belső világítás még jobban feldobja.

A belső teret alkotó remek minőségű anyagok kidolgozása, a krómhatású műanyag kilincsek, valamint a karosszéria színére fényezett műszerfalbetét nagyban növeli az autó megjelenését.

Újdonságnak számít az újratervezett központi kijelző, amelyen amellett, hogy minden fontos információt megtalálunk, az olvashatósága is jobb lett.

A szériafelszereltség részét képezi a 7''-os Uconnect HD Live rendszer, amelyen keresztül kezelhetjük a hívásokat, az üzeneteket, böngészhetünk a lejátszási listák közt, valamint a telefontükrözés funkció segítségével, a mobiltelefonunk adatkapcsolatát használva pár érintéssel beállíthatjuk az úticélunkat is.

A modellhez kiegészítésként különféle csomagok rendelhetők. Ilyen például a Comfort csomag, amely tartalmazza többek közt az első kartámaszt, az állítható deréktámaszt a vezető oldali ülésben, valamint az áthelyezhető csomagtérpadlót. Az Opening City Cross csomagba tartoznak például a sötétített hátsó ablaküvegek, a 17''-os alumíniumfelnik, valamint a króm díszcsík az ablak körül. A Visibility csomagban megtalálható az automata légkondicionáló, illetve az eső- és sötétedésérzékelő, a téli csomagban pedig a fűtött első ülések és szélvédő.

Emellett további kiegészítőként rendelhető a parkolókamera, valamint a hátsó parkolószenzorok, amelyeknek köszönhetően többé nem jelenthet gondot a tolatva parkolás sem. A sávelhagyást figyelő biztonsági rendszer azonban már az alapfelszereltség részét képezi.

Fiat 500X Cross-look 1,3 FireFly 150k DDCT City Cross

- 1 332 cm3

- 4 henger

- 110 kW (150 lóerő)

- átlagfogyasztás: 6,1 liter

- 6 fokozatú automata váltó

- EURO 6D

A Fiat 500X City Cross egyedi helyet képvisel mind a Fiat-modellek, mind az SUV-k körében. A modell 22 900 euróért megvásárolható a Dunautóban.

A tesztautót a DUNAUTO bocsátotta rendelkezésünkre.

