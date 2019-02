Ilyen balesetet ma már nem nagyon látsz!

Fotók: Noviny.sk

Trabant is már alig szaladgál a közútjainkon, annál nagyobb a fájdalom, hogy egy közülük most odalett. A sofőr, aki ma még ilyen különleges járgányt ápolgat, bizonyára ezzel szíve csücskét vesztette el. Ráadásul nem is csak egy szimpla karambolnál, hanem egy rendőrkocsival.

A Kútyn (Senicai járás) történt balesetnél a jelek szerint egyébként a Trabant sofőrje nem adott elsőbbséget, a karambol után pedig az árokban kötött ki. A sofőr megsérült a fején, a rendőrök egyike pedig a térdén.

(Noviny.sk)