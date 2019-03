A korábbiaknál nagyobb hangsúlyt helyeznek az elektromos autók és új technológiák bemutatására a Genfi Nemzetközi Autókiállításon

A szervezők közlése szerint 70 kiállító több mint száz világ és európai premiert tart a világ egyik legfontosabb autókiállításán. Több gyártó is jubileumát ünnepli: a Bentley 100, a Fiat 120 éves fennállása alkalmából különleges szériákat, tanulmányokat mutat be.

Az elmúlt években kisebb hangsúlyt kaptak a jövő formai és technológiai megoldásait bemutató koncepció autók, idén azonban számos nagy autógyártó készített tanulmányautót. A Fiat a Centoventi, az Alfa Romeo a Tonale, a Citroen a Citroenist, a Honda az Urban EV-vel, a Seat a Cupra Formentorral, a Skoda a Vision IV-vel mutatja be, hogy milyen elképzelései vannak a jövőről.

Az Audi és a Suzuki nem mutatott be újdonságot, a Mercedes a Kecskeméten gyártott CLA 250 Shooting Brake modellt mutatta be világpremier keretében.

A sajtónapokat megelőzően, hétfőn jelentették be, hogy Év autója díjat a Jaguar I-Pace nyerte el. Az Alpine A110 modellje az első szavazáson ugyanannyi pontot kapott mint a végső nyertes, ezért a 60 tagú zsűrinek külön kellett döntenie az első helyről.

A kiállítás a nagyközönség előtt március 7-től 17-ig lesz nyitva a genfi Palexpo területén.

(MTI)