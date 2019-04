Két motorosnak sikerült összecsavarodnia egy járműoszlopban

Mýtna és Lovinobaňa között délután három körül összeütközött két motoros a járműoszlopban - közölte a besztercebányai kerületi rendőrség a Facebookon.

Közölték azt is, hogy a baleset vélhetően úgy következett be, hogy a hátul haladó 33 éves motoros nem tartotta be a követési távolságot, emiatt egy váratlan pillanatban nekiütközött az előtte haladónak. Mindketten lerepültek a motorról, szerencsére azonban nem történt komolyabb bajuk, csak könnyebben sérültek meg.

Vizsgálják a baleset egyéb körülményeit, azt viszont tudni, hogy egyikük sem fogyasztott alkoholt.

(parameter)