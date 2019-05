Parkoló autóba hajtott bele a részeg szerdahelyi, majd gyalog próbált lelécelni!

A férfi még május 1-jén hajnalban rohant bele saját kocsijával egy parkoló autóba Selmecbányán.

A Besztercebányai Kerületi Rendőrség a Facebookon közölte, hogy ezt követően megpróbált gyalog elmenekülni a helyszínről, de a helyiek segítségével a kihívott rendőrök elfogták a közelben. Egyébként a karambol után hátra kellett hagynia a kocsiját, mert nem tudott vele továbbmenni.

Amikor megszondázták, kiderült, hogy alaposan felöntött a garatra, a szonda ugyanis 2,06 ezreléket mutatott.

Tíz nappal korábban egyébként egy másik ehhez hasonló eset is történt Selmecbányán. Akkor egy autós három parkoló autót is megrongált, de ő el tudott hajtani, azóta is keresik.

(Čas.sk)