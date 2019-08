Súlyos baleset: görcsöt kapott a nő lába, gyerekek is megsérültek a frontális ütközésben

Az ezüstszínű SUV-t vezető nőnek állítólag begörcsölt a lába és elsötétedett előtte minden, ennek következtében pedig áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy kék Hyundaijal.

A szemtanúknak és a baleset résztvevőinek idejük sem volt a mentőegységeket riasztani, de nem is volt rá szükség – a műszakváltásra igyekvő tűzoltók épp arra jártak, így azonnal meg is álltak segítséget nyújtani. Nem sokkal később kollégáik és a mentők is megérkeztek.

Az SUV-ben két gyerek is utazott, őket és édesanyjukat könnyebb sérülésekkel szállították kórházba, a másik autó sofőrje viszont súlyosabban megsérült: gerinc-, fej- és mellkasi fájdalmakra panaszkodott.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.



noviny.sk/para