Még mindig az árokban dekkol a felborult kamion Csilizradványnál!

A baleset körülményei ismeretlenek, ám információink szerint a sofőr nem sérült meg. Korábban azt írtuk, hogy a több órán át tartó műszaki mentést követően még éjfél előtt sikerült elszállítani a kamint a helyszínről, ez az információnk azonban tévesnek bizonyult.

Több olvasónk is jelezte, és fotókkal is alátámasztotta, hogy a kamion továbbra is az árokban fekszik, a tulajdonosa vélhetően még nem talált megfelelő módot az elszállítására. Pillanatnyilag nem tudni, ez mikor történhet meg.

