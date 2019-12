Érsek reagált a Pozsonynál kialakult közlekedési káoszra, vonatra szállt Úszoron (VIDEÓ)

A megszokottnál is nagyobb torlódásokat az okozta, hogy december 6-án, pénteken este lezárták a pozsonypüspöki Szőlőskert utcát (Vinohradnícka – Opilecká ulica) a D4-es autópálya fölötti közúti híd építése miatt.

Az utca Pozsony egyik fontos megközelítési útvonala a Csallóköz felől, éppen ezért a lezárása jelentős fennakadásokat okozott. A tervek szerint az útszakasz május végéig lesz lezárva.

Többen is akadtak, akik arra panaszkodtak, hogy a hétfő reggeli csúcsforgalom idején Somorjáról Pozsony belvárosáig három órán át tartott az út.

"Tisztában vagyok vele, hogy ma különösen összetett volt a közlekedési helyzet. Hiszem, hogy meg tudjuk oldani, és köszönöm szépen a türelmüket. Egy ilyen volumenű építkezést sajnos nem lehet megvalósítani a nyár folyamán, amikor az utak kevésbé forgalmasak. Továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni a közlekedés alakulását, hogy a minimumra tudjuk csökkenteni a munkálatokkal kapcsolatos kellemetlenségeket" - írta a közösségi oldalán hétfő Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter.

A kerülőútvonal Miloslavov irányából a III/1054-es úton Hideghét (Studené) felé vezet a III/1053-as úton, majd a II/572-es út új szakaszán Vereknye irányába, a Ráztočná utcán.

Egy másik kerülőút Miloslavov felől a III/1053-as úton Dunajská Lužná, Rovinka és Pozsonypüspöki irányába vezet a I/63-as úton.

Az útlezárás miatt arra számítanak, hogy a napokban még inkább megnövekszik a Komárom és Pozsony között közlekedő RegioJet vonatainak utasforgalma. A közlekedési miniszter éppen ezért ma reggel vonattal utazott Úszorról Pozsonyba, hogy ellenőrizze a helyzetet.

„A parkolóban is voltak még üres helyek, és a vonaton is volt szabad ülőhely. A helyzetet továbbra is figyelemmel kísérjük, és felszólítom a környező falvak polgármestereit, hogy vegyél fontolóra a transzfer szolgáltatások bevezetését a megállóhelyekre. Ez is segítheti a jelenlegi helyzet kezelését, amihez nagyban hozzájárul a végeláthatatlan építkezés a falvakban. Még egyszer szeretném megköszönni a türelmüket” – hangsúlyozta Érsek.



(TASR/para)