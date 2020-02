SÚLYOS BALESET: Autók karamboloztak és gyulladtak ki az R1-esen!

A helyszínre riasztották a tűzoltókat is, ugyanis két autó is kigyulladt. A besztercebányai tűzoltóság arról tájékoztatott, hogy a baleset következtében három személy megsérült, egyiküknek égési sérülései is vannak.

A tűzoltók megérkezésük után lokalizálták, majd likvidálták a tüzet, azt követően pedig a sérülteknek segítettek.

A baleset miatt az R1-es Zólyom felé vezető szakasza teljesen járhatatlan volt, a forgalmat elterelték.

(TASR)