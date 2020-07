D4R7: Somorja, Dénesd és Csölle mától fellélegezhet egy kicsit, Pozsonyban viszont marad a pokol

Március végére, április közepére ígérte Érsek Árpád (Híd) közlekedésügyi miniszter még február közepén az R7-es első szakaszának átadását, de végül csak július közepén vehetik használatba a sofőrök a régen várt négysávos utat.

Az autózás azonban egész Pozsonyig még nem lesz zökkenőmentes, az autósoknak a keteleci kereszteződésben át kell térniük a D4-es ugyancsak most átadott rövid szakaszára, majd Rovinka és Pozsony között térnek vissza a 63-as útra, és Pozsonypüspöki érintésével érnek be a fővárosba.

A főváros irányába tehát gyakorlatilag egész végig négysávos úton haladhatnak, viszont ellenkező irányba, Dunaszerdahely felé, Pozsonypüspöki mellett továbbra is marad az egy sáv, egészen a 63-as és a D4-es kereszteződéséig.

A késés oka

A gyorsforgalmi út átadását a közlekedési minisztérium parlamenti választás utáni új vezetése hátráltatta, Andrej Doležal (Sme rodina) építési hibákra hivatkozva lassította az átadást. Az út több szakasztra bontva kapta meg a használatba vételi engedélyt, az első, Somorja melletti szakaszt már április végén átadhatták volna.

Áprilisban azonban leállt az engedélyezési folyamat, pedig az építő cég szerint az út kész volt.

A D4R7 Construction április végi tájékoztatása szerint a hiányosságokat már akkor kijavították. „ Az R7-es Ketelec és Egyházgelle közti szakasza közlekedésbiztonsági és műszaki szempontból átadható az utazóközönségnek – tájékoztatta akkor a Paramétert Michal Heerdt, a D4R7 Construction ügyvezető igazgatója.

A közlekedési minisztérium alá tartozó Speciális Közlekedési Hivatal végül június elején adta ki az engedélyeket a most átadott szakaszra. Június elején még június 25. környékére jósolta a szaktárca, az építő D4R7 Construction azonban inkább július közepét tartotta reálisnak. Ezt az újabb több hetes csúszást nem indokolta sem a minisztérium, sem az építő.

Andrej Doležal

A 63-as menti településeken segíthet

Zdeněk Krejčí, az építő cég, a D4R7 Construction közlekedési menedzsere a Denník N-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a most átadásra került szakasz elsősorban a környező településeken, mint például Somorján, Dénesden (Dunajská Lužná) és Csöllén (Rovinka) segít, mivel ezután a tranzitforgalomnak nem kell okvetlen a 63-as főúton haladnia, hanem hasznáhatják az R7-est is a Pozsonyba való bemenethet vagy az onnan való távozáshoz.

Somorját két lehajtó is övezi, egy a 63-ason, egy pedig az Úszor felé vezető 503-as úton.

A Somorjától Csölléig várható forgalmi enyhüléssel egyetértenek az INEKO intézet szakemberei is, ám úgy vélik, a terhelés a mostani szakaszok átadásával nem szűnik meg, csak áttevődik. A D4-es következő szakaszai a Duna feletti híddal, valamint az R7-es legelső, pozsonyi szakasza Főrév (Prievoz) és Ketelec között ugyanis csak jóval később készül el. Az INEKO szerint így pedig a súlyos dugók áttolódnak Pozsonyba.

Az INEKO kiszámította, hogy az R7-esen megspórolt idő Pozsony irányába 13 perc lesz.

Ezt követően a Pozsonypüspökinél lévő kereszteződésig vezető szakasz átadása következhet, amivel egy további le- és felhajtó áll majd rendelkezésre a sztrádára való feljutáshoz. A további szakaszokkal azonban problémák adódtak. A nyugati részen épül a híd a Duna felett, Jarovcénél viszont azbesztet nyomait találták a töltésben.

Még ennél is nagyobb gondot okozhat az északi szakasz, ahol a D4-est keresztezni kell a D1-essel, utóbbit megemelve előbbi fölé, amit viszont az állam nem rendelt meg a D4R7 kivitelezőjétől.

A Denník N szerint ez azt jelenti, hogy a D1-est az államnak kell átívelnie a D4-esen, miközben egy ideig a két sztráda nem lesz összekötve, ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Nagyszombatból Ausztriába vagy Magyarország felé haladó kamionok, melyeket éppen a D4-esnek kellene elvezetnie, kénytelenek lesznek továbbra is a Kikötői hídon áthaladni, vagy a D1-esről a régi Szenci úton át csatlakoznak rá a D4-esre.

Botrányos ügyek

A D4-R7-es projekt építését több botrányos ügy kíséri, néhány ügyben rendőrségi nyomozás is folyik. A D4-es egyik töltéséhez egy pozsonyi építési hulladéklerakóból szállítottak építési anyagot. Andrej Doležal májusban arról beszélt, hogy a pálya egy szakasza szemétdombra épült. Azt a vizsgálatok kimutatták, hogy a töltésbe került hulladékanyag is, elsősorban építési törmelék, viszont a statikai vizsgálat szerint a töltés stabil. A környezetvédelmi hivatal viszont még vizsgálja, hogy nem veszélyezteti-e a beépített anyag a talajvizet, és azt is vizsgálják, hogy ilyen anyag felhasználása összhangban van-e az építési tervekkel.

A rendőrség négy napra őrizetbe is vette Andreas Heerdtet, a D4R7 Construction ügyvezető igazgatóját, igaz, nem a D4-es töltése, hanem a Dénesden (Dunajská Lužná) végzett kavicskitermelés miatt. A rendőrség szerint ez jelentős természeti beavatkozás, pontosabban beavatkozás a Csallóköz vízvédelmi területébe. Szakértők szerint ezzel 12,5 millió eurós kárt okoztak.

A rendőrség kérte Heerdt előzetes letartóztatásba helyezését is, de ezt a bíróság elutasította, így négy nap múlva Heerdtet szabadon engedték. A D4R7 Construction szerint azonban nem követtek el bűncselekményt és nem is károsították a környezetet a kavicskitermeléssel. „A D4R7 érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik a földtulajdonosokkal, amelyet kifejezetten kavicskitermelés céljából kötöttünk – tájékoztatott a cég. – Kifizettük a megállapodásban szereplő összeget, és ezeknek a tulajdonosoknak nincs is követelésük a D4R7 irányában.”

29,7 km-t adtak át

A D4 déli és az R7-es Egyházgelléig tartó szakaszának az építésére 2016-ban írta alá a szerződést a közlekedésügyi minisztérium és a Zero Bypass Limited koncessiós céggel, a tervezést és az építést a D4R7 Construction végezte, amely a spanyol Ferrovial Agroman és az osztrák PORR közös cége. A D4-esnek a projektbe tartozó szakasza 27 km hosszú lesz, az R7-esé pedig 32 km. Vasárnap 29,7 km hosszú szakaszt adtak át.

Az építő úgy egyezett meg az állammal, hogy az útépítésért járó pénzösszegek első tételeit már megkapják, mikor átadják az első szakaszokat. Vagyis valamikor a mai nap után. A teljes építkezés 1,8 milliárd euróba kerül, ez tartalmazza, hogy a spanyolok 30 éven keresztül működtetik és karbantartják az utat.

(lpj/Denník N)