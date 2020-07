Traktorral ütközött a motoros, csak az utasa élte túl

A Kawasaki típusú motorkerékpár 45 éves kassai vezetője kocsisort előzött egy egyenes szakaszon, miközben - egyelőre ismeretlen okok miatt - ütközött egy utánfutót vontató traktorral.

A motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett a baleset következtében, hogy röviddel a kórházba szállítását követően életét vesztette.

A motoron egy utas is volt, a 36 éves nő több sérülést is elszenvedett a karambolban. Őt is kórházba kellett szállítani, de állapota nem életveszélyes.

