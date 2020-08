Nem olvasztotta fel a zsaruk jégszívét a motoros, aki csak egy szebb rendszámtáblát akart!

A 43 éves férfit azután állították meg a rendőrök Trencsénben, hogy feltűnt számukra, járgányán kisebb a rendszám a normálistól.

Mikor erre a rendőrök rákérdeztek, a motoros azzal érvelt, hogy azért csináltatott kisebbet, mert neki az jobban tetszik. Vele volt az eredeti is, csak a motor csomagtartójában.

A rendőrség közölte, hogy a motoros ellen közigazgatási eljárás indult, és most 300 euróig terjedően megbüntethetik, de még a jogsiját is bevonhatják akár két évre is.

