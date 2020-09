2035-től leállítaná a hagyományos meghajtású autók forgalomba helyezését egy miniszterelnök

Markus Söder pártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) hétvégi online kongresszusán elmondott beszédében kiemelte, hogy ki kell jelölni egy időpontot, amikortól nem lehet forgalomba helyezni fosszilis energiaforrást felhasználó belső égésű motorral szerelt új autót.

A Kaliforniában választott 2035 "nagyon jó dátumnak tűnik erre" - mondta a politikus, utalva az amerikai szövetségi állam kormányzója, Gavin Newsom minapi rendeletére, miszerint az éghajlatváltozás elleni küzdelem részeként 15 év múlva már csak üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül működő autót szabad forgalomba helyezni.

Markus Söder szerint a következő másfél évtizednek "a fosszilis energia korszakát" lezáró átmeneti időszaknak kellene lennie, amelyben az állam a hagyományos meghajtási technológiát is támogatja.

Az elektromos meghajtású autók vásárlását támogató prémium bevezetése után ki kell dolgozni egy rendszert a leginkább környezetkímélő belső égésű motorral szerelt autók keresletének élénkítésére is. Be kell vezetni egy "recycling (újrahasznosítási) prémiumot vagy csereutalványt, hogy aki most megvásárolja a legmodernebb belső égésű motorral szerelt kocsit, az néhány év múlva hozzájuthasson egy még modernebb autóhoz" - mondta a bajor kormányfő.

Hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás az emberiség történetének egyik legnagyobb kihívása, és a folyamat megfékezéséért mindent meg kell tenni. Ezt a kötelezettséget a bajor alkotmányban is rögzíteni kell - mondta Markus Söder, hozzátéve, hogy a klímaváltozás Bajorországot is erősen sújtja, és akkor is még a legnagyobb gondok közé tartozik majd, amikor már régen elmúlt a koronavírus-járvány.

A szövetségi kormány - a CSU, a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciója - a járvány gazdasági hatásait ellensúlyozó szolgáló programjának egyik elemeként megdpulázta - háromezer euróról hatezer euróra emelte - az elektromos meghajtású kocsik vásárlását támogató állami finanszírozású árkedvezményt, az úgynevezett környezetvédelmi prémiumot, és elindított egy 2,5 milliárd eurós programot a töltőinfrastruktúra fejlesztésére, valamint egy kétmilliárd eurós prorgamot az autógyártók és a beszállítók új meghajtási technológiákkal kapcsolatos fejlesztéseinek támogatására.

A CSU kezdettől sürgeti, hogy a német gazdaság legfontosabb ágazatai között számon tartott autóipar stabilizálása érdekében a hagyományos meghajtású új autók vásárlását is ösztönözzék közpénzből finanszírozott programokkal. Ez a törekvés a koalíciós társak ellenállása miatt eddig nem vezetett eredményre. Markus Söder pártelnöki beszámolója a CSU online kongresszusán új megközelítést jelez, a párt politikájában első alkalommal jelenik meg a hagyományos meghajtási technológiák csupán átmeneti időre szóló támogatásának, majd végleges kivezetésének gondolata.

A járműipar Bajorország gazdaságában is meghatározó, a tartományban van a BMW, az Audi és a MAN, valamint számos jelentős ágazati beszállító vállalat, köztük a Schaeffler központja. Az ágazat nagyjából 400 ezer embernek ad munkát a 13 millió lakosú tartományban.



