28 éves motoros szenvedett súlyos sérüléseket Dunaszerdahely mellett

A kereszteződésben, ahol gyakoriak a balesetek és nem egy halálos is történt már, egy Volkswagen típusú terepjáró és egy motoros karambolozott, mint azt korábban már megírtuk.

A szóvivő közölte, hogy a balesetet vélhetően az okozta, hogy a terepjáró sofőrje balra kanyarodáskor - a főútról kanyarodott a Pódafai útra - nem adott elsőbbséget a szemből érkező motorosnak.

A motort egy 28 éves fiatalember vezette, aki a kocsi oldalának hajtott, majd onnan az út szélére repült a motorral együtt. A szóvivő közlése szerint súlyos sérülésekkel került kórházba.

"A rendőrség továbbra is vizsgálja a baleset egyéb körülményeit, alkoholt egyik sofőr sem fogyasztott" - közölte, majd emlékeztetett arra is, hogy az érintett útszakaszon 70 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, ami azt jelenti, hogy nyilván vizsgálják azt is, a motoros nem hajtott-e túl gyorsan.

(parameter)