140-nel repült át Vághosszúfalun egy félőrült

A vágsellyei rendőrök a hétvégén két olyan gyorshajtót is fogtak, akiknek vélhetően elment a józan eszük.

Az elsőt a 75-ös úton, Tornóc és Jatov (Érsekújvári járás) község között. A bemért Audi A4 151 km/órával hasított, 61-gyel túllépve a megengedett 90 km/órás sebességet. Miután megállították, 500 euróra büntették, amit a helyszínen kifizetett, és már mehetett is tovább.

A másik dellikvenst a Vágsellye szomszédságában fekvő Vághosszúfalun mérték be, ahol értelmeszerűen 50-es sebességkorlát van érvényben. Az autós ezt figyelmen kívül hagyva 142-vel repült át a falun. Őt is sikerült megállítani, 800 eurós helyszíni bírságot kapott - számolt be a nyitrai kerületi rendőrség a Facebookon.

