Mattrészeg volt a polgármester, ráadásul megpróbált lelépni a zsaruk elől!

A Joj TV számolt be róla, hogy ez csak idő kérdése volt, mivel többször is látták a faluban részegen kocsikázni. A Községi Hivatalba is időnként bepiálva járt be, amiről korábban már készült egy riportjuk.

A lakosok szerint nagyrészt a faluban látták vezetni, miközben tudni lehetett róla, hogy ittas, és maga a polgármester is arra számíthatott, hogy a hivatal és az otthona között ebből nem lehet baj. Egy alkalommal viszont az egyik kereszteződésnél a nyomába szegődtek a rendőrök. Jeleztek neki, hogy álljon meg, ő azonban ehelyett rálépett a gázra.

"Igyekezett az egyik sarok után elbújni, de nem jött be a terve, elkapták" - számolt be a tévének az egyik helyi lakos.

Petra Kováčiková besztercebányai kerületi rendőrszóvivő közölte, hogy a sofőr alkoholszintje elérte az 1,8 ezreléket.

Egy ezrelék felett már bűncselekménynek számít az ittas vezetés. A rendőrség őrizetbe vette őt, majd szupergyors eljárás keretén belül 48 órán belül megszületett az ítélet. Büntetőparanccsal két évre eltiltották a gépjárművezetéstől, és 1500 euró pénzbírságot kellett fizetnie. A 36 éves polgármester nem sokat mondott ezzel kapcsolatban, csupán annyit, hogy egészen elégedett a döntéssel.

Szándékos bűncselekményről lévén szó, a polgármester mandátuma az ítélethirdetéssel megszűnt. A falut az alpolgármesternek kell vezetnie az időközi választásokig.

(Joj TV)