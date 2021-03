Félidőben már kezd kirajzolódni, hogyan is néz majd ki a sikabonyi körforgalom (Fotók)

A Nagyabonyi út, a Kertész utca és a Czibók utca kereszteződésében megvalósuló építkezés az elmúlt évek egyik legfontosabb forgalmi fejlesztése Dunaszerdahelyen. Március 1-jén zárták le a kereszteződést és terelték el a forgalmat a környező utcákba, a csomópont kikerülése azóta néhány autósnak gondot okozott, az egyik kordonba (mint az egyik fotónkon is látható), bele is hajtottak/tolattak, a munkálatok viszont folyamatosak, még vasárnap is dolgoznak a helyszínen a kivitelező Metrostav és tereprendezési munkák terén alvállalkozóként tevékenykedő Idea Invest vállalatok munkatársai.

Fotgalériánkon végigkövethető, hogyan bontották fel az utat az elmúlt hetekben, és hogyan kezd kirajzolódni már az elmúlt napokban, miként is fog kinézni néhány hét múlva ez a csomópont.

(SzT)