BALESET: Fának ütközött egy autó, mentőhelikoptert is riasztottak a légi útra

A baleset tényét érdeklődésünkre megerősítette Lelkes István, a járási tűzoltóság igazgatója is. Elmondta, hogy a személykocsiban hárman utaztak, egyikük súlyos sérüléseket szenvedett, emiatt kellett riasztani a helyszínre egy mentőhelikoptert is. A másik két személy is megsérült, őket a helyszínre érkező rohammentősök látták el.

A tűzoltók is két helyszínről, Somorjáról és Dunaszerdahelyről szálltak ki, Lelkes közlése szerint azért, mert a baleset helyszíne mindkét állomástól hozzávetőlegesen ugyanakkora távolságra volt, és szerették volna, ha egy egységük mielőbb odaér.

