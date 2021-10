Menőnek képzelte magát a fiatal sofőr – két nap alatt két különböző autóval repesztett a falukban

A fiatal autóst az egyik esetben a helyszínen megbírságolták, míg a másikban az objektív felelősség elve szerint jártak el ellene.

A rendőrök radarja először pénteken délután mérte be a férfit, aki egy Škoda Octaviával 96 km/órás sebességgel haladt végig Šintava községen (Galántai járás). A maximális megengedett sebességet így 46 km/órával lépte túl.

Nem egész két nappal később, szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy VW Passattal száguldott végig Hidaskürtön (Galántai járás) – a radar 141 km/órát mutatott. A fiatal sofőrt megállították a rendőrök, és a helyszínen 600 euróra büntették.

A szóvivő szerint a fiatalabb sofőröknek is tudatosítaniuk kellene, hogy a menőzéseik akár tragédiával is végződhetnek. „Felszólítjuk főként a fiatalabbakat, hogy ne becsüljék túl képességeiket és legyenek felelősségteljesek a volán mögött. Nincs fontosabb az életnél és az egészségnél, amit akár egy másodperc alatt is elveszíthetünk. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezdő sofőrök szigorúbb elbírálásban részesülnek gyorshajtás esetén, és amennyiben két éven belül két súlyos kihágást is elkövetnek, szakmai vizsgán kell részt venniük” – tájékoztatott Antalová.



