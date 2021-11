Már Récséről is elérhető az osztrák határ a D4-esen

Másfél hónappal ezelőtt adták át az Ártéri hidat, néhány nappal később pedig az R7-es utolsó szakaszát, ami Ausztriát is közelebb hozta a Csallóközhöz. Pozsony megye most közölte, hogy most sikerült az utolsó szakaszt is átadni a forgalomnak, ennek köszönhetően pedig Récséről már a D4-es sztrádán lehet eljutni az osztrák határig.

Korábban itt írtunk arról, hogy a D4-es és a D1-es autópályák csomópontja viszont még mindig hiányzik, ennek befejezése pedig még évekig elhúzódhat.

A D4-es sztráda és az R7-es gyorsforgalmi összesen 59 kilométeres szakasza alkotja együtt a pozsonyi körgyűrűt. Ezen a szakaszon összesen 14 kereszteződés és 122 híd található.

(TASR)