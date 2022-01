Már most sokkal többet fizetnek a vásárlók az új autókért, és a drágulás még nem állt meg

A Superb vagy a Volkswagen Passat alapmodellje például megközelítőleg 2 ezer euróval lett drágább, míg a Hyundai, a Kia és a Toyota modelljeiért is száz eurókkal többet kérnek. A gyártók nem titkolják, hogy az áremelés az egyetlen lehetőségük, és figyelmeztetnek, hogy az elkövetkező időben a járművek további drágulására lehet számítani.

Az elemzők szerint számos probléma közrejátszik az áremelkedésben, így például az elektromobilitásba történő beruházások, a károsanyag-kibocsátásra és a szabványokra nehezedő nyomás, az energia- és anyagárak emelkedése, valamint az infláció is.

A chiphiány miatt a négy szlovákiai gyártó is kénytelen volt egy időre leállni annak ellenére, hogy tavaly óriási kereslet volt az új autók iránt. Ez nemcsak az árakon, hanem a szállítási időn is megmutatkozott. Olla Kallenius, a Daimler főnöke már hónapokkal ezelőtt felhívta rá a figyelmet, hogy egyes modellekre akár egy évet is várni kell. Más gyártók, mint például a Ford és a Volvo azt az utat választotta, hogy alacsonyabb felszereltséggel kínálta modelljeit, hogy ezzel is gyorsítsák a kiszállítást. Viszont, ha valaki igényesebb kiegészítőkkel szeretne autót vásárolni, annak bizony tovább kell várnia.

Oliver Grünberg, a pozsonyi Volkswagen autógyár elnöke a HN-nek elmondta, hogy legalább nyárig feszült marad a helyzet a chiphiány miatt, és a gyártás újabb nem tervezett leállása is bekövetkezhet.

Viszont a chiphiány és az elektromobilitás csak a jéghegy csúcsa lehet, további problémát okozhat azoknak az alapanyagoknak a drágulása, amelyekre az autógyártóknak sürgősen szükségük van.



(hnonline.sk)