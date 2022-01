TRAGÉDIA: Idős sofőr és kutyája vesztette életét a karambolban

Pénteken a délutáni órákban lezárták a Poprád és Svit közötti első osztályú 18-as közutat, ahol a baleset történt. A két autó a karambol következtében lerepült az árokba, mindkét sofőr beszorult a szétroncsolódott járműbe.

Az ezüst autó sofőrje esetében a mentőknek már a szabadítás közben is be kellett avatkozniuk. Abban a kocsiban utazott kutyájával a 67 éves férfi, akinek az életét már nem tudták megmenteni. Elpusztult a kutyája is.

A másik sofőrt rendkívül súlyos állapotban szállították kórházba.

A Joj TV előzetes információi szerint az ezüst autó Poprád felől érkezett, és ez volt az, amelyik áthajtott a menetiránnyal ellentétes sávba. A baleset kivizsgálásába közlekedésügyi szakértőt is bevonnak.

(Joj TV)