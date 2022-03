Már két euró környékén a benzin ára Ausztriában

A dízel literje csütörtökön átlagosan 2,056 euróba került, a szuper benzin literenkénti ára pedig 1,937 euró volt az autóklub nyilvántartásában.

Johannes Benigni, a JBC Energy olajszakértője szerint a magas kútáraknak több globális jellegű oka is van: a magas nyersolajárak magas dollárárfolyammal, valamint a klímaváltozás elleni fiskális szabályozó tényezőkkel párosulnak.

Az utóbbi azonban - az Ausztriában július 1-jére tervezett szén-dioxid-árazással - kétélű kard. Mert ha a magas piaci árakkal együtt a belső égésű autó üzemeltetése az alacsony jövedelmű háztartások számára problémássá válik, de egy e-autó nem megfizethető számukra, akkor ők "maradnak üzemanyag fogyasztók" - mutatott rá Begnigni az APA hírügynökségnek adott nyilatkozatában, az e-autók regisztrációs adatainak részleteire utalva ezzel. A forgalomba helyezett e-autók több mint 80 százalékát ugyanis cégek vásárolják, mégpedig a belsőégésű autókkal szembeni jelentős adókedvezmények miatt.

Jelezte ugyanakkor azt is, hogy a magas üzemanyagárak már most is az autóhasználat csökkenésének irányába hatnak. "A piac visszaigazolta a politikai szándékot, az üzenet megérkezett" - mondta a bécsi olajipari szakértő.



(MTI)