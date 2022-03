Kitört a benzinpánik Magyarországon – mi lesz a külföldi autókkal és meddig marad a 480 forintos árstop?

A kormány és a Mol szerint nincsen üzemanyag-ellátási válság Magyarországon, csak a kereslet fokozódott extrém mértékben, ami logisztikai kihívást jelent. Ezt a csütörtök esti, rögtönzött sajtótájékoztatón Hernádi Zsolt Mol-vezér is megerősítette, mint mondta, az ellátási zavarokat az okozza, hogy megháromszorozódott a napi kereslet az árstoppal való visszaélés, az üzemanyagturizmus és a pániktankolás miatt – írja a Telex.

A kormány ezek megfékezésére néhány új intézkedésről döntött. A rendelet szerint a 7,5 tonna feletti gépjárműveket, kamionokat és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautókat csak a nagynyomású kútoszlopoknál lehet tankolni, ahol a gázolajat piaci alapon értékesítik. A személygépkocsik és a 7,5 tonna alatti magyar teherautók továbbra is 480 forintos literenkénti áron juthatnak üzemanyaghoz, hasonlóan a mezőgazdasági erőgépekhez, függetlenül attól, hány tonnát nyomnak.

Külföldi személyautókat ugyanakkor nem tilt el a rendelet a tankolástól, a kisléptékű, határ menti benzinturizmust nem próbálja meggátolni a kormány.

Bár a kisebb töltőállomások már eddig is jelentős veszteségeket szenvedtek el az árstop miatt, és hiába könyörögtek már napokkal ezelőtt, hogy ne tankoljanak náluk, mert fennáll a veszélye, hogy csődbe mennek, tovább szigorítják azon benzinkutak büntetését, amelyek nem tartják be az árstopot. A kormány időközben az üzemanyagok nagykereskedelmi árait is befagyasztotta, emellett pedig most 20 forinttal csökkenti az üzemanyag literenkénti jövedéki adóját.

A kormány először november 15-én rögzítette 480 forintban a 95-ös benzin és a dízel literenkénti árát a magas infláció miatt, majd február 15-től további három hónapra hosszabbította meg a benzinárstopot.

A pániktankolás és a masszív üzemanyagturizmus a napokban kezdett problémákat okozni országszerte, sok benzinkúton sorok kígyóznak.



