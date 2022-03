Nem is gondolnád, melyik a legkeresettebb kombi a világon – az Octavia csak a második

A JATO Dynamics ügynökség adatai szerint, 2000-ben a piac 13 százalékát tették ki a kombik, és ez egészen 2015-ig nem is nagyon változott. Mostanra viszont ez már csak 8,6 százaléknak felel meg. Ez főként annak köszönhető, hogy ez idő alatt az SUV-k előfordulása 3,6 százalékról 46-ra nőtt. Előbb olyan kisebb modelleket érte el a hanyatlás, mint a Seat Ibiza ST, a VW Polo Variant, a Peugeot 208 SW vagy a Renault Clio Grandtour, de már hiába várunk az új Fabia Combira is. Mára a Hondánál, a Citroennél, a Nissannál és az Alfa Romeonál is hiába keresünk kombikat. Emellett a Mercedes-Benz is visszavonulót fújt a kategóriában. Praktikusabb verziót kap viszont az új Passat, ami tulajdonképpen már csak kombi lesz, valamint a Škoda Superb, ami 2024-ben érkezhet, és Pozsonyban is gyártani fogják.

A kategória kedvezőtlen jövőképe ellenére azért vannak bizonyos kombik, amelyeket sikeresnek is lehet nevezni. Talán kevesen gondolnák, de világviszonylatban a legsikeresebb és legkelendőbb a Subaru Outback, amely hatalmas népszerűségnek örvend Észak-Amerikában. Tavaly 186 ezer darabot adtak el belőle.

Fotó: Subaru

A második helyen a Škoda Octavia Combi áll, amiből tavaly 110 ezer darab talált gazdára – a Subarutól ugyan jócskán le van maradva, de követőit bőven megelőzi. A harmadik helyen a VW Passat áll 74 ezer eladott példánnyal. Ezen a téren jó eredményeket ér el a Corolla Touring Sport is, miközben az Egyesült Államokban nem túl népszerű – 73 ezer eladott darabbal a negyedik helyre fért oda. Ezt követi a BMW 3 Series Touring (65 ezer darab), a Seat Leon ST (50 ezer darab), valamint az Audi A4 Avant és a Ford Focus Wagon (44-44 ezer darab). A top10-et a Volvo V60 és a Kia Ceed SW zárja.



(pravda.sk)