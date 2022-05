Találd ki, melyik kisautóból adták el eddig a legtöbbet 2022-ben Szlovákiában – íme, a 15-ös lista

A 15 legnépszerűbb kisautó rangsorában már csak egy modell alapkategóriájának az ára nem éri el a 10 ezer eurót. A Hyundai és a Nissan két modellel is képviselteti magát a listán, de továbbra is a Škoda Fiaba mondhatja magát az éllovasnak – írja a Pravda .

Az Autóipari Szövetség (ZAP) adatai szerint 2022 első három hónapjában 19 221 új autót regisztráltak Szlovákiában, ami évközi viszonylatban majdnem 25 százalékos növekedést jelent. Nem meglepő módon minden második eladott új autó SUV vagy crossover volt.

Ami a kisautókat, tehát az árban leginkább elérhető modelleket illeti, az elmúlt évekhez képest 30-50 százalékos drágulást jegyezhetünk fel. Tehát adott egy autó, amit kb. négy évvel ezelőtt 8-9 ezerért vehettünk volna meg, most viszont az ára 12-13 ezernél kezdődik. Ennek egyik legfőbb oka, hogy az EU nyomást gyakorol a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, valamint a biztonság növelésére. Ennek köszönhetően a kisautókat is olyan technológiákkal látják el, amilyeneket azelőtt csak a magasabb kategóriákban tudtunk elképzelni. A drágulást okozza továbbá az óriási globális kereslet, illetve a chiphiány is.

Az idei év első három hónapjában 3419 kisautót regisztráltak Szlovákiában. Ezen a téren továbbra is a Škoda Fabia vezet, amiből összesen 730 darabot adtak el. A népszerű cseh modell 254-gyel előzi meg a második helyen álló Dacia Sanderót.

Érdekesnek mondható, hogy a dobogó legalsó fokán álló Toyota Yaris megelőzi mindhárom francia vetélytársát – a Peugeot 208-at (4.), a Renault Cliót (5.) és a Citroen C3-at (7.). A 15-ös listán csupán egy olyan modell van, amelynek alapára nem éri el a 10 ezer eurót, ez pedig a Hyundai i10.



A 2022-es év első három hónapjában eladott kisautók listája Szlovákiában:

Modell Eladott példányszám Kezdőár 1. Škoda Fabia/kombi 730 12 990 2. Dacia Sandero 476 10 650 3. Toyota Yaris 302 13 890 4. Peugeot 208 282 14 790 5. Reneult Clio 244 11 900 6. Hyundai i20 195 12 890 7. Citroen C3 181 13 490 8. Volkswagen Polo 180 14 590 9. Kia Rio 169 11 990 10. Opel Corsa 121 12 990 11. Nissan Micra 90 15 090 12. Fiat Panda 52 15 000 13. Suzuki Ignis 44 12 815 14. Hyundai i10 43 9 990 15. Nissan Juke 42 18 240



(pravda.sk)