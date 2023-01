Meghosszabbították annak a két szlovákiai férfinak a letartóztatását, akik bedrogozva akartak menekülteket átcsempészni a határon

Az ügyeszség szerint a két férfi 2022 májusában egy elhagyatott helyen, közel a szerb-magyar határon vett fel összesen 29 menekültet, majd megígérték nekik, hogy átszállítják őket Ausztriába. Az afgán és a pakisztáni menekülteket ezután egy ponyvás teherkocsiba zsúfolták és elindultak a célállomás felé.

Az embercsempészeket végül a sofőr "fura" vezetési stílusa buktatta le, amire a rendőrök is felfigyeltek. A teherautót az M1-es autópályán sikerült megállítani, majd a vizsgálat során pedig a menekülteket is megtalálták a rakodótérben. Az egyik embercsempész ruházatából amfetamint, metamfetamint, és marihuanát foglaltak le. Ez az elkövető fogyasztotta is ezeket a kábítószereket.

Azt, hogy a két férfi mikor fog bíróság elé állni, egyelőre nem tudni.



(kemma.hu)