Már a Dunaszerdahelyi járásban is bevetik a zsaruk az új szerzeményüket (FOTÓK)

Április közepén adták át az első 37 darab új, sárga-kék dizájnnal ellátott rendőrautót, mostanra pedig már a Dunaszerdahelyi járásban is összefuthatunk vele.

A tárca összesen 150 autót vásárolt 3,4 millió euró értékben, amelyeket fokozatosan adnak át - először Pozsony, Nyitra és Nagyszombat megyében.

A járművásárlás része a tárca megújítási tervének, amit tíz évre terveztek. Emellett az új autók vásárlásával a károsanyag-kibocsátást is csökkenteni akarják.

A Kia típusú autók vásárlását a belügyminisztérium költségvetéséből állták. A 150 járműből összesen 100 kap kék-sárga felfestést, 50 pedig civil köntösben marad. Utóbbiakból 20-at rejtett villogóval, illetve rádióvevővel is felszerelnek.

A Nagyszombat megyei rendőrség a napokban közölte, hogy már a Dunaszerdahelyi, Skalicai és a Senicai járásban is összefuthatunk az új rendőrautókkal. Kedden Diószegre is megérkezett az új jármű, ahol ráadásul az egyik kolléganő születésnapját is ünnepelték a rendőrautó érkezésekor.

(FB)