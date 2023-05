Ha ezt az egyszerű szabályt nem tartja be a sofőr, 800 eurós bírságot is kaphat és ugorhat a jogsija!

Néha nehéz észben tartani a közúti közlekedés minden egyes szabályát, ezért érdemes feleleveníteni azokat is, amelyekről ritkán esik szó, vagy épp nem találkozunk vele túl sűrűn a gyakorlatban.

A Startitup emlékeztet, nemcsak a gyorshajtásért, hanem az indokolatlan lassú haladásért is megbüntethetnek a rendőrök. Ha például az autópályán 80 km/óránál lassabban haladunk, akár 60-tól 650 euróig terjedő bírságot kockáztatunk.

Ha pedig az aktuális időjárást vesszük, kevesen tudják, hogy azért is büntetés járhat, ha a sofőr pocsolyába hajtva lefröcsköli a gyalogost, emiatt akár 60 euró is lehet a bírság.

A lap szerint amennyiben a gyalogos bizonyítani tudja, hogy melyik sofőr fröcskölte le, nem kerüli el a büntetést. Az ügy akár a járási hivatalba is kerülhet, ha az eset során kár keletkezett például a gyalogos ruházatában vagy más tulajdonában.

A túlpakolt gépjármű tulajdonosa is súlyos büntetést kockáztat – itt már 150 és 800 euró közötti bírság is szabható ki, sőt, a sofőrt akár három évre is eltilthatják a vezetéstől.

Ha a jármű tulajdonosa nem biztos benne, hogy mennyi a maximális terhelhetőség, a forgalmi engedély választ adhat.



