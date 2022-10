Sokak örömére kanyarodó sávot alakítottak ki a dunaszerdahelyi kórház parkolója előtt

A dunaszerdahelyi kórház előtt nemcsak csúcsforgalom idején, de délelőtt és helyenként kora délután is kellemetlen dugók alakultak ki. Ma reggel fél kilenc környékén viszont a forgalom folyamatos volt.

A dugókat elsősorban az okozta, hogy amikor a kórházi parkoló megtelt, és a rendszer nem engedett be több autóst, akkor azok, akik nem adták fel, a Nagyabonyi úton várakoztak úgy a belváros, mint a Nyugat lakótelep irányából. Utóbbi irányból a helyzetet könnyítette, hogy az autók leállhattak az út szélére, és ott várakozhattak a bejutásra. A belvárosból érkezők helyzetét viszont az is nehezítette, hogy a szemből jövő, a parkolóba jobbra kanyarodó autósoknak is előnyük volt. Így gyakran tulajdonképpen leállt a forgalom az egész kórház előtt.

A megyei fennhatóságú úton azonban most megoldódni látszik a helyzet. A napokban lezárták az út menti parkolókat, szerdán pedig megszüntették azokat, és a helyükön forgalmi sávot alakítottak ki azok számára, akik kifele tartanak a városból. Középen a balra kanyarodók számára kialakított több tízméteres sáv található. Áthelyezték emellett a parkoló kijárata mellett lévő gyalogosátkelőt a Szent György utca mellé.

Mindez körülbelül 6-7 parkoló megszüntetésébe került. A forgalom csütörtökön reggel folyamatos volt, noha két autó a belváros felől, négy pedig a Nyugat lakótelep felől várakozott a kórházi parkolóba való bejutásra.

(SzT)