Sokan belefutottak a határátlépési káoszba Medvénél (Fotókkal)

Igor Matovič hétfőn jelentette be, hogy május 21-től nyolc célországban (Magyarország, Ausztria, Csehország, Horvátország, Szlovénia, Svájc, Németország) legfeljebb 24 órát lehet majd eltölteni anélkül, hogy a Szlovákiába történő visszatéréskor karanténba kelljen vonulni. Ez jól hangzik, csakhogy ebbe a másik országnak is bele kellene egyeznie. A Csallóközből és Délnyugat-Szlovákiából a legtöbbeket nyilván az érdekli, hogy Magyarországra eljuthat-e, többek között azért, mert két olyan városunk (Komárom és Párkány) is van, melynek lakosai akár családtagjaikkal, szerelmeikkel, közeli ismerőseikkel nem láthatták egymást hónapok óta, mivel azok a Duna túloldalán lévő városban élnek. A Csallóközből ugyanakkor sokan szeretnének már átjutni Győrbe vagy annál távolabb.

Azt is tudjuk, hogy ahhoz, hogy a határellenőrzést végző rendőrök ellenőrizni tudják, ki és hány órát tartózkodott külföldön, egy formanyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatványt a belügyminisztérium kedden már közzé is tette, .pdf formátumban itt, .word formátumban pedig ide kattintva lehet letölteni. Denisa Bárdyová, az idegenrendészet szóvivőjének közlése szerint a határra már a kitöltött formanyomtatvánnyal érdemes érkezni, hogy megelőzzék a hosszú várakozást.

A rendőrség emellett a közösségi oldalán már korábban is arra figyelmeztetett, hogy a kiutazás előtt ellenőrizzük a külügyminisztérium weboldalán, milyen feltételek mellett juthatunk be a célországba, ahova átruccannánk.

Kollégánk a medvei határátkelőnél járt csütörtökön délelőtt, hogy felmérje a helyzetet. Portálunk ugyanis arról értesült, hogy sokakat visszafordítottak a magyar hatóságok a határról. Szlovákiát tehát ugyan elhagyhatjuk, csak Magyarország nem enged be.

Az egyik autós hölgy például azt mondta, hogy a lányáért menne át Győrbe, de mivel nem felelt meg a beutazási feltételeknek, így nem engedték át őt a határon.

Egy másik, fiatal srác a barátnőjével szeretett volna találkozni, neki pedig a magyar rendőrök megjegyezték, hogy hívja oda a barátnőjét a határra és adhat neki egy puszit.

Egy hölgy a Nagyszombati Kerületi Útinform csoportban arról számolt be, hogy férje dolgozni indult Magyarországra, 80 kilométerre a határtól, de őt is visszafordították, ráadásul előtte három másik autóst is.

Káoszról számolt be érdeklődésünkre Both Péter dunaszerdahelyi járási rendőrkapitány is. Megerősítette, hogy főleg reggel, illetve délelőtt rengeteg autóst kellett visszafordítani, délután viszont megfogyatkoztak. „Káosz és veszekedés, amiről a kollégák beszámoltak a határról. Sokan félreértelmezték az előírásokat, melyek talán elsőre nem is voltak kellőképpen pontosan közölve. De egy egyszerű példá szemléltetve, ha a szomszéd udvarára szeretnék bemenni, akkor arról a szomszédot is meg kell kérdeznem“ – vázolta a szituációt a rendőrkapitány.

Ha megtekintjük a magyar rendőrség weboldalát, ott ezt a tájékoztatást találjuk: Magyarországra személyforgalomban nem magyar állampolgárok nem léphetnek be, kivéve: - ingázási célból (munkavégzés, tanulmányok folytatása, egészségügyi ellátás) létrejött megállapodás alapján a szomszédos állam állampolgárai; - humanitárius célból történő tranzitáthaladás érdekében a szomszédos állammal létrejött megállapodásban megjelölt államok polgárai; - a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén a meghatározott országokból érkező szlovák, cseh, lengyel, osztrák, német, koreai, japán állampolgárok; - az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos országokból érkező szomszédos államok állampolgárai; - különös méltánylást érdemlő esetben az elektronikus úton, az erre a célra létrehozott elektronikus űrlapokon magyar nyelven leadott beutazási kérelem pozitív elbírálása esetén. Tulajdonképpen ez található a vonatkozó, május 14-től érvényes magyar kormányrendelet 4/A paragrafusának 2. bekezdésében is, és részletezik a szlovák külügyminisztérium határátlépési korlátozásokról szóló bejegyzésében is a Magyarországra vonatkozó résznél.

(SzT)