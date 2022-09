Speciális készülékkel figyelhetik az autósokat a rendőrök – azt is látják majd, mit csinálnak a kocsiban

A rendőrség fokozza a nyomást a felelőtlen autósokra: egy speciális radar segítségével kiszűrik azokat a sofőröket, akik vezetés közben telefonálnak. Egyes berendezések még sötétben is látnak – írja a TV Noviny .

A vezetés közbeni telefonálás az egyik leggyakoribb közlekedési kihágás, a szabályszegű sofőrök leleplezése viszont a gyakorlatban eléggé összetett: amíg az egyik rendőr vezeti az autót, addig társa a kamerát tartva szabályszegőkre vadászik. Ha megvan a bizonyíték, azután lehet bírságolni.

Ez viszont hamarosan megváltozhat, ugyanis úgynevezett fényképezős távcsövek beszerzését tervezik, amikkel sokkal több kihágást lehetne leleplezni. A mai modern radarok már nemcsak a sebességet tudják mérni, hanem gyakorlatilag azt is látják, mit csinál a sofőr a járműben, legyen szó vezetés közben telefonálásról, sms-írásról, evésről, vagy arról, ha a sofőr nem használ biztonsági övet.

A készülék három forgalmi sávot is képes figyelemmel tartani, és éjszaka, a sötétben is látja, mit csinál a sofőr, illetve akkor is, ha erős napfény éri a szélvédőt.



(tvnoviny.sk)